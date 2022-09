Kunst van restmateriaal siert de voortuin van Gerrie en Wim Verheecke op

De zadels worden beschaduwd door een minstens 110 jaar oude beuk die vroeger de hoek van het perceel aangaf. Direct na de bouw In 1959 betrokken Gerrie (89) en Wim (92) Verheecke hun bungalow. Gerrie was afgestudeerd aan het conservatorium, werkte als pianodocent aan de Eindhovense muziekschool en gaf thuis pianoles.

,,Ik was altijd bezig met dingen maken, er zat alleen nooit structuur in. Ik vroeg me vaak af waarom kunst goed was of juist niet. Een student stelde voor om eens in Arendonk te gaan kijken bij de academie voor Schone Kunsten. Dat deed ik en het klikte. Toen ik niet meer werkte, ben ik de kunstopleiding gaan volgen. Het ging er schools aan toe, je aanwezigheid was verplicht, het was strikter dan wij in Nederland gewend zijn. Na zes jaar moest ik een afstudeerproject maken. Dat bestond uit drie delen. Iets in glas-in-lood, iets met een plattegrond en iets dat snelheid uitdrukt.”

Mondriaanachtig patroon

Het glas-in-lood is te bewonderen in de hal waar dubbele zwenkdeuren een Mondriaanachtig patroon laten zien van verschillende maten rechthoeken doorzichtig glas doorspekt met gekleurde stukjes. ,,De boekasten rondom waren de inspiratie voor de vorm”, legt Gerrie uit. De plattegrond hangt als maquette aan de muur. ,,De houten plakjes in regenboogkleuren vormen het patroon. Je ziet het in de voortuin terug. Daar in stalen platen die naarmate je verder weg loopt smaller worden.”

De zadels vormen de opdracht over snelheid. ,,Onze zoon deed aan wielrennen en liet me een zadel zien. Ik vond de vorm mooi en dacht: als ik er daar nou eens meer van had.” Het werden er 25 en die werden allemaal op een staak gestoken. Om ze snelheid mee te geven, bedacht Gerrie iets dat ze Wim uit liet voeren.

Quote Een wokpan was mijn mal en die goot ik vol beton. Daarin kwam de staak Wim Verheecke

Wim werkte bij Philips en was reuze handig. Zo wist hij het huis negen keer prachtig te verbouwen. ,,Een wokpan was mijn mal en die goot ik vol beton. Daarin kwam de staak”, vertelt hij. ,,Na het drogen kon het betonblok uit de pan en maakte ik de volgende.”

Gerrie vervolgt: ,,Door de ronde bodem konden ze bewegen. Kinderen vonden het prachtig om ertegenaan te duwen, ze bewogen alle kanten op.” Nu in de tuin is het beton in de grond gezet en staan de zadels vast.

Gemaakt van restmateriaal

De tuin en het huis zijn sinds Gerries afstuderen opgesierd met vele originele, bijzondere kunstvoorwerpen vooral gemaakt van restmateriaal. Zo biedt een plaat waarop honderden waxinelichtpitjes zijn geplakt een fraai lichtspel. Blikjes, dekseltjes, fietskettingen, gekleurde bindlinten. Alles blijkt bruikbaar en van alles is iets moois gemaakt.

Aan de muur hangt een tekst. Tenminste, van veraf lijken het woorden en zinnen. Pas van dichtbij blijkt dat het gedicht is opgebouwd uit dadelpitten op een rij. Het echte gedicht staat aan de achterkant. ,,Ik noem dit mijn ‘dyslectisch gedicht’”, zegt Gerrie met een glimlach. ,,Ik ben vaak te vinden in mijn atelier dat vol troep staat maar wel gesorteerd is. Alleen ik weet er de weg.” Haar laatste idee, een tros met flesjes, mag eigenlijk nog niet in de krant. ,,Want ik weet namelijk niet of dat gaat lukken.”