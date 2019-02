Kunstenaars tussen het groen in Geldrop: 'Laten zien dat kunst niet iets is voor alleen de elite’

GELDROP - De natuur is een grote inspiratiebron voor schilders. Echter niet de Strabrechtse Heide of het Dommeldal, maar GroenRijk in Geldrop deed zondag dienst als het 'groene' decor waarin verschillende kunstenaars uit de regio demonstraties hielden, schilderijen exposeerden en tips gaven.

Vanuit een winkelwagentje kijken twee kinderen hun ogen uit als ze kunstschilder Jos Leurs in de weer zien met verf en penseel. De Leendenaar en collega-schilder Eric Schutte uit Ommen gaven zondag in GroenRijk in Geldrop een inkijkje in hun schildertechnieken.

Kunstenaars tussen het groen

In het tuincentrum werd de vijfde editie van ‘Kunstenaars tussen het groen’ gehouden. Regionale schilders als Henri Hess, Frank Guitjens, Martine van Noort, Johan van den Broek, Jeannette Spierings lieten hun werk zien tussen planten, tuingereedschap en bloempotten.

,,Met dit evenement wil ik kunstenaars in contact brengen met een andere, bredere doelgroep dan ze gewend zijn. In november is er een nieuwe editie van 'Kunstenaars tussen het groen', dan is het de beurt aan beeldhouwers", vertelt eigenaar Ivan Habraken van GroenRijk Geldrop.

Het initiatief wordt toegejuicht door galeriehouder David van der Linden van Galerie Bonnard in Nuenen: ,,We zien hier veel kunstliefhebbers die onze galerie nog nooit hebben bezocht. Veel galerieën hebben de naam hoogdrempelig te zijn. Wij willen juist laten zien dat kunst niet iets is voor alleen de elite." Een tuincentrum is daarvoor bijzonder geschikt vanwege de lage drempel, aldus Van der Linden: ,,We merken bijvoorbeeld dat mensen in deze omgeving, tussen de potgrond en gazonmest, eerder vragen durven te stellen."

Inspiratie

Bezoekster Miriam Verberne uit Nuenen vult aan: ,,Veel mensen die aanvankelijk alleen een bloemetje wilden kopen, maken vandaag een extra ommetje door het tuincentrum."

Voor het eerst gaven ook de schilders van Kunstkring Geldrop-Mierlo acte de présence. ,,Het licht is hier geweldig", vindt Tilly Willemsen, die met een viertal medeleden van Kunstkring Geldrop aanwezig is. De vereniging telt ruim dertig leden. Nel van Nistelrooij: ,,We exposeren regelmatig in het kasteel in Geldrop. Het is echter lastig om voor zo'n grote groep een expositieruimte te vinden. We willen daarom vaker met kleinere groepjes een expositie organiseren.”