Kunstfluiter uit Mierlo gaat anderhalf jaar op wereldtour met Cirque du Soleil

Mensen zouden de paspoortcontrole in de Verenigde Staten als intimiderend kunnen ervaren. Gewapende officieren kijken toe, drugshonden lopen in het rond en soms worden er reizigers uitgenodigd voor een gesprekje in een achterafkamertje. Dat gebeurt alleen als de douane vraagtekens heeft bij de reden van iemands komst. Gelukkig hoeft ondergetekende alleen maar uit te leggen dat hij als journalist uit Nederland is gekomen om een kunstfluiter uit Mierlo te interviewen. ,,Yes, the guy is a whistler", herhaal ik. Mijn vingerafdrukken worden genomen, ik word op de foto gezet en ik krijg m'n paspoort terug. ,,Welcome to the United States, sir."