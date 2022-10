Kunstroute Nuenen: mix van keramiek en schilderijen

NUENEN - De twaalfde (amateur)kunstroute KunsT met een grote T (van Thuis) in Nuenen is een feest voor kunstliefhebbers.

Het is vanwege het coronaspook dat het aanbod niet bij veel mensen thuis kan worden bekeken. ,,We hebben speciaal voor grotere ruimtes gekozen”, geeft Judith Tesser van de organiserende Rotary Club Nuenen aan. De allergrootste ruimte is die van het Nuenens College. Twaalf kunstenaars en leerlingen van de richting Kunst & Cultuur tonen daar hun uiteenlopende werk. ,,Dat is een doelstelling. We willen overal zoveel als kan een mix hebben van bijvoorbeeld schilderijen en keramiek bij elkaar. Dan benut je de hele ruimte en leidt het ene soort werk je niet af van het andere.”

Angst overwonnen

Op het bovenplein in de school exposeren wel schilders samen, maar de verschillen in hun werk zijn groot. Liz Schouten overwon haar angst en exposeert voor het eerst. ,,Ze moesten me overhalen om mee te doen, ik treed niet makkelijk naar buiten.” Het portret van haar dochter en kleinkind spreekt liefdevol voor zich, net als dat van haar overleden moeder dat haar hielp bij het rouwproces. Over creativiteit zegt ze: ,,Het moet van binnenuit komen, anders stroomt het niet.”

Een andere debutant is Antoon van den Broek. Na gedwongen rust vanwege een hernia en het zien van Project Rembrandt op tv dacht hij ‘dat kan ik ook’, en nam de kwast ter hand. ,,Ik had snel de smaak weer te pakken. In de jaren 80 schilderde ik, maar heb er daarna niet veel mee gedaan.” Zijn werk met karakteristieke en exotische mensen valt op.

Er is dit jaar geen online veiling. Tesser: ,,Die levert de kunstenaar minder op dan de kostprijs. Velen hebben een deel van hun opbrengst toegezegd voor ons goede doel van dit jaar, Stichting Leergeld.”

Glaskunst

Schilderijen en keramiek worden het meest geëxposeerd. Opvallend is de bijzondere glaskunst van Audrey Verhagen. De lichtkunst van Tom Bergman is anders dan de rest en dat geldt ook voor Marloes de Kok met haar prachtig met totemdieren en bloemen beschilderde krachtstenen en haar begeleidende, helpende teksten. De Grafische Technieken Groep van de Dorpswerkplaats presenteert niet alleen etsen, maar probeert bovendien nieuwe leden te werven.

Het publiek kan zelfs een bezoek brengen aan ‘heilige Nuenense grond’, het atelier van Van Gogh achter het Domineeshuis. Nu exposeert schilder en Van Gogh-adept Hennie Agten hier zijn werk. Binnen vertelt hij volop over de vele Van Goghs die hij naschilderde. Buiten zorgt hij voor een vrolijke noot met een tekst op een bordje dat tegen het hek hangt. Die luidt: ‘Het atelier van Vincent is open. De schilder is aanwezig’.