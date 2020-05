Kwebbelen in de babbelbox valt nog niet mee bij verpleeghuis in Geldrop

GELDROP - Verzorg- en verpleeghuizen in de hele regio zijn op zoek naar bezoekmogelijkheden. De meest gekozen optie is die aan het raam. Met de bewoner aan de binnenkant en de bezoeker in een hokje aan de buitenkant. Ideaal is het niet. Maar wel goed bedoeld en beter dan niks.

Van verre is al te horen dat er een bezoekster zit in de babbelbox bij het Geldropse Ananz-verpleeghuis Berk (op het terrein Berkenheuvel aan de Grote Bos). Een vrouwenstem herhaalt drie maal op steeds luidere toon ‘Hoe gaat het nou?’. De bezoekster is niet te zien, omdat het hokje alleen aan de voorkant van glas voorzien is. Iets verderop, aan de achterkant van het gebouw Heuvel, staat ook zo'n kwebbelkabinetje. Ook hier is de zichzelf herhalende stem van een bezoekster op afstand al goed te horen.

Annie van Hooff (68, uit Aalst) is de eigenaresse van die stem. Ze is op bezoek bij haar schoonmoeder Marietje van Hooff (93, ook uit Aalst). ,,Nou, ik ben normaal echt wel iemand die graag kwebbelt. Maar hier moet ik ook even wennen hoor. Alleen al door die knopjes op de babyfoon", zegt ze. ,,Maar het is wel geweldig dat dit nu kan. Ik had haar al zeven weken niet meer gezien. En ik kan toch wel merken dat ze er van opleeft. Al duurde het wel even voordat ze door had dat ik het was".

Om de dag op bezoek

Bij elk van de vier Ananz-verpleeghuizen (drie in Geldrop, één in Heeze) staan twee boxen. ,,En dat betekent dat er per gebouw 14 bezoeken per dag mogelijk zijn", rekent manager zorg Bert-Jan van der Dungen voor. Teamleider welzijn Veroni Haans legt uit dat dit in de praktijk betekent dat mensen die dat willen om de dag op bezoek kunnen komen. ,,Elke dag tussen elf en vier uur kunnen afspraken gepland worden. En er is nog ruimte. Behalve afgelopen zaterdag, toen waren de babbelboxen helemaal volgepland. En aanstaande zondag, moederdag, natuurlijk ook".

Niet ideaal

Hoezeer de boxen ook voorzien in een behoefte, ideaal zijn ze niet. Dat komt door de afstand, het glas en het spreken via een babyfoon. Veroni Haans vertelt dat ook niet alle bezoekers er gebruik van maken. ,,Sommige bewoners die beeldbellen met een tablet zeggen: voor ons voegt het niet veel toe. Laat de ruimte maar aan anderen.”

Ondertussen is Annie van Hooff toch blij dat ze haar schoonmoeder even gezien heeft. Ook al is een intiem gesprek niet mogelijk. Het heet dan wel babbelbox, echt babbelen blijkt -zeker met bewoners die niet meer zo goed horen- heel lastig. Annie is al meer dan 40 jaar de weduwe van een van de zoons van Marietje. Twee zoons had zij, en beiden verongelukten. Nu is onlangs de tweede man van Annie gestorven. En als het bezoek boven, op Marietjes kamer, was geweest hadden ze het daar natuurlijk over gehad. Dichtbij elkaar gezeten, misschien elkaars handen vasthoudend.