Laatste coronapatiënt ontslagen, directie St. Anna Ziekenhuis trakteert

Achter de gordijn­tjes fotografe­ren in een vogelkijk­hut in Nederwet­ten

30 mei NEDERWETTEN - Een koppeltje spechten in een achtervolgingsscène, een schicht van blauw als een gaai voorbij vliegt en hormonaal kabaal van kwakende kikkers. Het terrein van Imkerij De Walhut in het Wettens Broek is een oase van levende natuur in tachtig tinten groen. Sinds kort staat er ook een vogelhut. Daar kunnen vogels worden gefotografeerd.