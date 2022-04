Laco botst opnieuw met gemeente Nuenen en eist 70 mille extra coronasteun

Bij Halve van Helmond glunderen ze over hardlopers die twijfelen tussen lopen in Rotterdam of Helmond

HELMOND - De meest in het oog springende verandering van de Halve van Helmond is wel de startplek. ,,De lopers starten dit jaar op de Veste in Brandevoort”, aldus Elly Rijkers, een van de mensen achter het hardloop- en wandelevenement dat op 10 april wordt gehouden.

