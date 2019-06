Laco vreest ‘weer een jaartje er bij’ voor Geldrops zwembad

GELDROP-MIERLO - Geldrop-Mierlo beslist maandagavond na bijna tien jaar wikken en wegen (opnieuw) over de toekomst van zwembad de Smelen. Gaat de gemeente verder met eigenaar en exploitant Laco in een gerenoveerd bad? Of komt er nieuwbouw? En is dat dan met of zonder buitenbad?

De meningen lopen behoorlijk uiteen: Heeft Laco de gemeente miljoenen euro’s bespaard? Of kostte Laco de gemeente juist klauwen geld? Is Laco de redder van zwembad de Smelen of de gehaaide ondernemer die met minimale investering maximaal voordeel ten koste van de gemeente wil halen?

Welke antwoorden op die vragen gegeven worden, hangt helemaal af van degene aan wie de vragen worden gesteld. Oppositiepartijen VVD en PvdA bijvoorbeeld moeten niets meer hebben van zwembadeigenaar en exploitant Laco. Ze vinden dat die het bad slecht heeft onderhouden en nu de gemeente onder druk zet om toestemming te geven voor woningbouw op het terrein. Maar vandaag vragen we het aan Laco-directeur Bert Lavrijsen zelf. En als we hem dan toch spreken: Wat hoopt hij dat de gemeenteraad maandagavond besluit?

Boterham

Lavrijsen laat er geen onduidelijkheid over bestaan: ja, zijn bedrijf bespaarde de gemeente vele miljoenen. Omdat Laco dertig jaar geleden het zwembad kocht van de gemeente kan er nog steeds gezwommen worden in Geldrop. En ja, hij ís ondernemer en dus wil hij winst maken: ,,Want veel mensen moeten er een boterham mee verdienen.” De Smelen is een van de 45 Laco-locaties. Er werken zo’n 1100 mensen. In Geldrop (afhankelijk van het seizoen) tussen de 25 en 40.

‘Geld pakken’

Natuurlijk moet er iets gebeuren bij de Smelen. Wat Lavrijsen betreft wordt het renovatie van zowel het binnen- als buitenbad. ,,Maar zo’n grote investering kan je nooit of te nimmer terugverdienen uit de exploitatie. Je moet ergens geld kunnen pakken. Dat kan door delen van de grond te verkopen, voor woningbouw. Of als de gemeente een deel koopt.”

Goedkoopst

Uit het laatste onafhankelijk onderzoek blijkt dat die optie van Lavrijsen de goedkoopste is. Mits de ondernemer de grond deels te gelde kan maken, is het zelfs de enige optie waarbij de gemeente niet meer dan ruim 2 ton per jaar bijdraagt. Alle andere opties (zelf een zwembad bouwen of de Smelen koopt terug en renoveert) zouden vele malen duurder zijn.

Quote Hoe moet je verant­woord ondernemen als je steeds een horizon van één jaar hebt Bert Lavrijsen, directeur Laco