Landelijke onderscheiding voor Nuenense fysiotherapeut

(Zorg)vriendinnen voor het leven: ‘We kregen les van nonnen, die waren hartstikke streng’

24 september MIERLO - De Mierlose Kitty Kroep en haar vriendinnen volgden precies zestig jaar geleden de opleiding tot verpleegkundige in het toenmalige Binnenziekenhuis in Eindhoven. Sinds die tijd zijn zij bevriend en zien zij elkaar een aantal keren per jaar én gaan ze jaarlijks samen op vakantie. ‘Dicht bij elkaar.’