Landgoed Soeterbeek in Nuenen blijft nog een beetje mysterieus

Voor de buurt en voorbijgangers was Buitenplaats Soeterbeek in het Dommeldal tot dusver vooral een mysterie. Vanaf 1835 is het landgoed nagenoeg onafgebroken bezit van de adellijke familie Smits van Oyen. Oud-burgemeester Jan Smits van Oyen van Nuenen herbouwde het huidige landhuis in 1938 nadat het oude pand door brand was verwoest. Zijn zoon Jan die eveneens burgemeester van Nuenen werd, woonde er vanaf 1962 tot zijn plotselinge dood in 1977.