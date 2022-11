Lappegat (Geldrop) moet het wéér doen zonder carnavalsoptocht

Krijgt Geldrop nog een carnavals­op­tocht? Het organise­ren­de comité is opgeheven

GELDROP - Carnaval wordt wel gevierd in ’t Lappegat, maar of er een optocht komt in Geldrop is de vraag. Het Stadsprinscomité dat zo’n 35 jaar de optocht organiseerde, is er sinds dit voorjaar niet meer.

3 november