Laurens van Lieshout uit Mierlo is een man met een boodschap, geschreven en geschilderd

MIERLO - Waarom is er nepnieuws? Waarom hangen mensen een complottheorie aan? Op vragen als deze geeft Mierlonaar Laurens van Lieshout in zijn nieuwste boek ‘Anti-informatie. Hoe deze te creëren’ antwoord. Een kwestie van ‘doorgeven van kennis’.

Het nieuwste - en zevende - boek van schilder, ontwerper, denker Laurens van Lieshout (69) uit Mierlo staat vol met uitleg over complottheorieën, fake nieuws, hoe je bijvoorbeeld op ‘wappies’ kunt reageren en hoe je er zelf niet een wordt. ,,In de oertijd stonden we op scherp. Vanuit de evolutie is de mens getriggerd op het snel vormen van een mening. Als je iets hoorde ritselen in de struiken, dan was de eerste gedachte ‘gevaar’. Deze manier van overleven, een snelle reactie, zit in onze genen.”

Quote Kernachti­ge uitspraken zorgen ervoor dat we zelf het verhaal gaan invullen Laurens van Lieshout

Die snelle gedachte, die alertheid, moeten we leren opzij te zetten om langer na te denken over wat er zou kunnen spelen. Dat is de boodschap van Van Lieshout. ,,Dat hoeft niet per se gevaar te zijn. Het is een tweestrijd die zich in je hoofd afspeelt. Je gaat altijd uit van het ergste. Je houdt er altijd rekening mee dat het slecht afloopt. Nu in onze moderne tijd worden we overspoeld met negatieve berichten. Als we deze berichten consumeren dan vormen we meteen, in een oogwenk, een bevooroordeelde mening. Het kan ook anders. Die manier van denken is het langzame denkproces en die is aan te leren. Zelf denken, niet meteen antwoord geven.”

Zelf het verhaal invullen

De vaak in de media getoonde ‘oneliners’ zijn mede debet aan het snel oordelen, aldus Van Lieshout. ,,Kernachtige uitspraken zorgen ervoor dat we zelf het verhaal gaan invullen. We gaan onmiddellijk associaties zoeken. De ‘oneliner’ heeft de taak om je het nieuws in te trekken. De taak om je aandacht te trekken en vast te houden. Als de ‘oneliner’ geassocieerd wordt met een gevaar of met een bedreiging dan werkt dit het beste.”

Van Lieshout heeft meer boeken uitgegeven. ,,Met mijn boeken wil ik de lezer aanzetten tot (zelf) nadenken. Ook wil ik graag kennis doorgeven.” Zijn eerste boek Een duurzame toekomst in harmonie of expansie? heeft hij in 2013 zelf uitgegeven. In zijn boek KUL Korte verhalen met een boodschap (2018) heeft hij 88 geconstrueerde sf-verhalen gepubliceerd.

Kennis delen

Door het schrijven van verschillende documenten en boeken is Van Lieshout volop bezig zijn kennis op zijn vakgebied, methodisch ontwerpen, te delen. Vorig jaar ging hij met pensioen, maar achter de geraniums zitten is er voor hem niet bij. Hij schrijft, schildert, hij heeft tal van patentaanvragen voor zijn uitvindingen op zijn naam staan. ,,Waar ik de tijd vandaan haal? Ik begin vroeg. Ik sta elke ochtend om zes uur op.”

Naast schrijver is de Mierlonaar ook kunstschilder. Met drie andere amateurkunstenaars in de Vaanakker, de straat waar hij woont, heeft hij het ‘Vaanakkercollectief’ opgericht. Verder is de duizendpoot actief bij onder meer dorpswerkplaats ’t Saam, Repair Café en Lopersgroep Mierlo.

Quote Het is alsof de eenmaal in beweging gezette machine niet meer gestopt kan worden Laurens van Lieshout

Zijn hoofd staat nooit ‘uit’. ,,Af en toe komt het bovendrijven: het idee, de vinding, de stelling, het probleem… Steeds vraag ik me af: waarom laat het me niet los? Zit het in mijn bloed? Het komt op de meest dwaze momenten naar boven. Als er ik er over nadenk, meestal als ik me probeer te ontspannen. Het is alsof de eenmaal in beweging gezette machine niet meer gestopt kan worden.”

Oppassen op zijn zeven kleinkinderen

Wat hem wel rust geeft en hij als een belangrijke taak ziet, is oppassen op zijn zeven kleinkinderen, van één tot acht jaar oud. ,,Twee jongens en vijf meiden. Fantastische kinderen. Van de week heb ik ze geleerd hoe je een katapult maakt. Vervolgens hebben ze popcorn gekatapulteerd, dat leek me veiliger dan knikkers”, zegt hij met een lach. Hij heeft het nooit te druk voor zijn kleinkinderen, vertelt hij. ,,Tijd heb je niet, tijd maak je. Nog een motto: In het leven zijn er maar twee zaken van belang. Het doorgeven van de genen en het doorgeven van je kennis.”