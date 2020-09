Leegstand Mierlo weg dankzij Sport met Joost

MIERLO - Er is geen sprake meer van enige leegstand in het centrumgebied in Mierlo. Met de komst van Sport met Joost in de Willem Alexanderstraat wordt het laatste leegstaande pand opgevuld.

Tien jaar geleden was Joost Rozema (49) werkzaam als beton-technologisch adviseur. Na een reorganisatie kwam hij op een ingenieursbureau terecht. ,,Toen dat na een jaar failliet ging, besloot ik me toe te leggen op mijn passie; sport.”

Hij huurde voor zichzelf een personal trainer in. ,,Met behulp van sport en een personal trainer wilde ik weer 'op krachten komen. Eén op één sporten, dat vond ik zo leuk, ik wilde dat ook doen. Zodoende heb ik me om laten scholen tot personal trainer, gespecialiseerd in onder andere houdingstechniek."

Creatief

Hij had al een kleine studio in Nuenen, maar tijdens de coronacrisis besloot hij stappen te maken. ,,In maart kwam het sporten stil te liggen. Tegelijkertijd hoorde ik dat het pand aan de Willem Alexanderstraat leeg stond. Ik besloot de stap te wagen. Je kunt bij de pakken neerzitten, maar je kunt ook creatief zijn en investeren."

De ruimte aan de Willem Alexanderstraat 2a is 200 m2. ,,Voldoende plek om coronaproof te sporten." Rozema geeft personal training, één op één, maar ook duo training en sportles in kleine groepjes. ,,Ik wil het persoonlijk houden en ben hier ook onderscheidend in."

Vraag

Rozema wil mensen helpen met het bereiken van hun doelen, legt hij uit. ,,Iedereen komt hier met een vraag. Ik heb last van mijn rug, wat kan ik doen? Hoe kan ik afvallen? Bij Sport met Joost staan functioneel trainen, persoonlijke aandacht en plezier centraal. We trainen met eigen lichaamsgewicht en vrije gewichten en de trainingen worden gegeven in de rustige ongedwongen sfeer van deze studio."

Er komen jonge mensen bij hem trainen van 13 jaar, maar ook bijvoorbeeld een groep dames van in de zeventig. Rozema heeft echter een duidelijke doelgroep: ondernemers. ,,Op dit moment is zo'n tachtig procent van mijn klanten ondernemer. Mijn trainingen zijn namelijk fiscaal aftrekbaar. In slechts drie maanden help ik je om fit te worden en te blijven: een investering in jezelf!"