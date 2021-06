Leerlingen uit Luchen naar een andere school in Mierlo? Ouders zien het echt niet zitten

Drie klassen zouden naar basisschool De Kersentuin in Mierlo moeten, is het verhaal dat rondgaat. Meteen wordt een oproep gedaan om de gemeente te overspoelen met mails over afkeuring, zorgen en frustraties. De petitie die eerder is gebruikt om aandacht te vragen voor het ruimteprobleem op de school gaat met wat aanpassingen opnieuw rond.

,,Dit kan niet waar zijn. We zijn aardig over de zeik”, zegt ouder Paul van den Heuvel. ,,We hebben het gevoel dat het college er een plan door wil drukken dat er al lang ligt.”

Geen besluit

Ho eens even, is te horen bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Er is volgens een woordvoerder nog helemaal geen besluit genomen. De ouders in Luchen hebben inderdaad nog niets van de gemeente gehoord. Maar het verhaal dat is besloten drie jaar lang drie klassen van ’t Schrijverke bij De Kersentuin onder te brengen gaat als een lopend vuurtje. ,,Er is helemaal niets besloten. De gesprekken lopen nog”, verzekert de gemeentewoordvoerder nogmaals. Waar de ophef vandaan komt, weet hij niet.

In de gemeenteraad is pas wel gesproken over De Kersentuin als uitwijkplek. Het is een van de mogelijkheden die worden onderzocht. En die school krijgt rond 2024 nieuwbouw in of bij Luchen. Er is een plan dat daarin voorziet, vertelt Berend Redder. Hij is voorzitter van het college van bestuur van Eenbes Basisonderwijs waar De Kersentuin onder valt.

Ruimte voor één groep

Maar voor drie groepen is bij ‘zijn’ school aan de Wersakker echt geen ruimte. Als de wethouder dat denkt, heeft hij zich rijk gerekend, aldus Redder. Hij wil ’t Schrijverke best een helpende hand toesteken, maar wijst tegelijkertijd op een veel simpelere oplossing. ,,Er is ruimte op de centrumlocatie van ’t Schrijverke. Vang daar je leerlingen op. Als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te willen of kunnen, wil ik meedenken in het belang van alle leerlingen in Mierlo.” Maar: ,,Bij De Kersentuin is ruimte voor maximaal één groep.”

Noodlokalen in Luchen

De openbare school in Luchen barst uit zijn voegen. Al een paar jaar vragen de ouders om uitbreiding. Er moeten al kinderen naar de andere vestiging van ’t Schrijverke. De zomervakantie staat weer voor de deur en er is nog geen oplossing. Volgens de gemeente is er formeel geen ruimtetekort. Daarnaast is het wachten op een plan dat voor alle scholen in Geldrop-Mierlo regelt.

De Luchense ouders zijn blij als ze horen dat er geen besluit is gevallen. Reden te meer om door te strijden en de politiek te beïnvloeden nu het nog kan. Zij willen dat al hun kinderen in hun eigen wijk naar school kunnen. Noodlokalen in de buurt moeten er komen dus.