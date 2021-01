Legalisatie trapveldje Nuenen-Eeneind wordt toch weer opnieuw besproken

Het veldje ligt op een braakliggend stuk bouwgrond aan de Grote Heiakker en is al lang in gebruik als speelterrein. Dat kan, doordat al twaalf jaar lang niemand de grond pal aan het spoor wil kopen om een huis op te bouwen.

Veel wijkbewoners zien graag dat het veldje definitief wordt bestempeld tot speelterrein, omdat Eeneind niet al te rijk bedeeld is met speelmogelijkheden voor de jeugd.

Een speelterreintje iets verderop aan de Hoge Mikkert zou dan in ruil bestempeld kunnen worden als bouwgrond voor een huis. Dat plan leek vorig jaar door te gaan, totdat uit een enquête in de wijk bleek, dat aanwonenden van de Hoge Mikkert hierover verdeeld waren. De Wijkraad adviseerde de wethouder van de kavelruil af te zien en zij nam dat advies over.