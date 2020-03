Leider hennepbende Geldrop krijgt lange celstraf voor kwekerijen

Weekmark­ten in Geldrop en Mierlo gaan gewoon door

11:51 GELDROP-MIERLO - Is een weekmarkt vergelijkbaar met een winkelcentrum of met een evenement? In het ene geval zou die in deze corona-tijd gewoon doorgaan, in het andere niet. In Geldrop-Mierlo zien ze de markt als detailhandel. En dus gaan de markten door.