Lekker ravotten in Nuenen-Noord met nieuwe speeltoestellen

NUENEN - Gerooide bomen krijgen in Nuenen-Noord een nieuwe functie als palen en dwarsbalken voor speeltoestellen. Op tien plekken kunnen kinderen nu weer volop spelen en ravotten met toestellen waar de bewoners zelf over meegedacht hebben.

Met ‘avontuurlijk spelen en bewegen’ als speerpunt werd in 2017 het Spelen & Bewegen-beleid door de gemeente vastgesteld. Uit bijeenkomsten met een klankbordgroep ontstonden vervolgens de plannen. Belangrijk daarbij was het betrekken van inwoners van wijken waar speelplekken zouden komen.

,,Met mensen iets leuks maken en resultaat zien waar iedereen blij mee is, is het leukste van mijn werk”, zegt beleidsmedewerker Robin Brekelmans van de gemeente bij het klimrek aan de Bernhardstraat over de nieuwe speelplekken. ,,Vanaf het begin hebben we inwoners om ideeën gevraagd. Helaas moest dat door corona vooral digitaal en ontmoetten we elkaar niet meer lijfelijk. Toen we met hen aan tafel zaten, en vroegen wat ze wilden. Wat ze wilden moest dan wel binnen het budget passen en verkeersveilig zijn.”

Inspraak op afstand

Er is veel gedaan om omwonenden nu digitaal bij de plannen te betrekken. Ze kregen flyers in de bus en er zijn filmpjes gemaakt om alles onder de aandacht te brengen. Ook konden de plannen op de website van de gemeente worden bekeken.

,,We hebben enquêtes gehouden, met vragen over geschikte locaties, wat er zou moeten komen en voor welke leeftijdsgroep. Klimmen, schommelen, sporten en elkaar ontmoeten waren een aantal mogelijkheden. Er was een grote respons. Een ontwerpbureau heeft per locatie een ontwerp gemaakt met specifieke speeltoestellen.”

Het plan om speelplekken met elkaar te verbinden via wandelpaden wordt nog uitgevoerd. ,,Waar dat kan gaan we werken met kleurmarkeringen op de stoep. Vanwege het weer laat dit nog op zich wachten. Maar daar kun je straks bijvoorbeeld aan zien dat er in de Dorpsloophof, Venloophof en Weiloophof ook iets te beleven valt. Dat is nu niet goed bekend.”

Ons ‘Central Park’

Er is meer werk in uitvoering. ,,Aan de Pastoorsmast ligt ons ‘Central Park’ met skatebaan en een calisthenicspark voor krachttraining. Deze week is daar begonnen met de aanleg van een ATB-crossbaan. En waar nu de oude midgetgolfbaan ligt aan de Lissevoort, komt ook een extra plek, maar we weten nog niet wat daar komt. Ook daarover gaan we met Nuenense inwoners in gesprek om samen iets bedenken.”

De Bernhardstraat heeft in ieder geval een metamorfose ondergaan. Met stappalen, een slingertouw, een kuil met een grote boomstam en enorme keien. Met boompjes die de doelen van een voetbalveld vormen, en een klimtoestel. Lynn komt naar het plantsoen rennen en kijkt vrolijk op deze grauwe middag. ,,Ja, ik vind het hier heel erg leuk. Ik speel hier altijd met mijn buurmeisje Josephine.” Wat ze het leukste vindt weet ze niet want: ,,Ik vind alles leuk.”