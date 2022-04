Lelijk gat in Geldrops centrum wordt eindelijk gevuld; bouwwerkzaamheden voor 27 appartementen zijn begonnen

Twintig dino’s brullen in Dierenrijk: ‘Maar als de vaste bewoners gestresst raken, gaat de stekker er uit’

MIERLO/NUENEN - Ze zijn best zacht, ze bewegen en ze brullen. En ze zijn groot. Heel groot. Dierenrijk heeft twintig dinosaurussen te logeren. Best een beetje spannend voor de vaste Dierenrijkbewoners. ,,Maar desnoods trekken we de stekkers er uit”, aldus facilitair manager Bas van Boxtel.

12 april