Leners van levende boeken krijgen een uniek verhaal te horen: gezellig druk in bibliotheek Dommeldal

Levende boeken lenen; dat kon zaterdag in de bibliotheek in Geldrop. Doordat lezers vragen stelden, vertelden de ‘boeken’ iedere keer een ander verhaal, gericht op de specifieke vragen en interesses van de lezers.

,,Jongens vragen meestal of ik iemand dood heb geschoten”, vertelt Bart van Lier (61) uit Oostelbeers. De Libanon veteraan had het druk en kreeg zowel kinderen als volwassenen aan tafel. ,,Volwassenen zijn meer geïnteresseerd in eventuele trauma’s. Ik heb geen PTSS. Wel blijf ik alerter dan mensen die nooit in een oorlogssituatie zijn geweest. Ik kijk altijd eerst of er een vluchtweg is als ik ergens kom.”

Hij vertelt zijn verhaal aan de ‘leners’ niet alleen om nut en noodzaak van vredesmissies uit te leggen, ook voor zichzelf. ,,Met het delen van dingen met anderen, help ik mezelf ook.”

Taboedoorbrekende verhalen

Living Library is een bestaand concept. De bibliotheekkennismakers Martin de Bruijne en Hans Klink hebben het georganiseerd en er een lokale invulling aan gegeven. ,,We hebben vier boeken die niet uit de gemeente komen en zich vaker hebben laten lezen”, zegt De Bruijne. ,,Ze hebben taboedoorbrekende verhalen te vertellen. Angela Bebber uit Tilburg is bijvoorbeeld een transgender. Mensen willen weten hoe ze ermee omgegaan is.” Klink vult aan: ,,De andere zes boeken komen uit Geldrop of Mierlo.”

Lin Otten uit Geldrop is een opgewekt boek. Ze vertelt, verkleed als een Japans animatie-karakter, wat Cosplay is. ,,Het is meer dan verkleden, het is een performance, een rol die ik speel. Ik ben LinlinChups als ik me heb omgekleed.” Kiara Dopper (10) hoort verlekkerd aan hoe LinlinChups met vrienden alle karakters uit een animatie uitbeelden waar ze zelf ook liefhebster van is.

Het boek dat ze met LinlinChups leest gaat al snel over de serie. Een andere lezer is meer geïnteresseerd in hoe ze er toe gekomen is. ,,Ik maak graag kleding”, antwoordt ze. ,,Daar is het mee begonnen. Ik maak ook de kostuums van mijn vrienden.”

Volledig scherm Bart van Lier als levend boek vertelt zijn verhaal aan lezers © Olga Maria Berger

Twee oud-wethouders van Geldrop-Mierlo, Rob van Otterdijk en Miranda Verdouw, hebben een gemeenschappelijk boek. ,,Het is afkicken als je ineens geen wethouder meer bent”, zijn ze allebei van mening. ,,Het is een hectische baan. Van het ene op het andere moment heb je niets meer te doen en weet je een heleboel dingen waar je niets meer aan hebt.”

Van Otterdijk heeft ook nog een ander boek op de leenlijst staan: ‘Gepensioneerde die weer aan het werk gaat’. ,,Ik heb me ingeschreven bij het uitzendbureau Goudgrijs en ze hadden werk. Maandag ga ik weer aan de slag als leraar maatschappijleer. Het is spannend, al ben ik dat vijftig jaar geweest. De jongeren van deze tijd zijn anders dan degenen die ik les gegeven heb.”

Informatie uit andere bronnen

,,Ze lezen geen kranten meer en halen hun informatie uit heel andere bronnen. In het voorbereiden van de lessen heb ik in ieder geval als vanouds plezier gehad.” Verdouw heeft een Trouwambtenaar-boek, een Raadslidboek en een Regenboogboek. Ingangen genoeg voor lezers om steeds een ander verhaal te horen.

De Geldropse beeldend kunstenares Katja van den Eijnden kan haar boek vertellen aan kinderen die willen weten hoe je kunstenares wordt. Volwassenen willen graag meer weten over het mozaïek bij het postkantoor en de regenboogbank in Mierlo die ze heeft gemaakt.