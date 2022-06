Lente bracht geboortegolf naar Dierenrijk in Mierlo: ‘Extra blij met geboortes bedreigde dieren’

De dieren kwamen tussen de maanden maart en juni ter wereld. Dierverzorger Stephan Rijnen is blij met de vele geboortes in Dierenrijk: ,,Alle dieren maken het gelukkig goed.” Hij is in het bijzonder tevreden met de jonge wolven, pinguïns en herten. De soorten zijn volgens Rijnen onderdeel van een Europees programma, omdat ze in het wild worden bedreigd. Op zwijnsherten, die in Azië voorkomen, wordt bijvoorbeeld door mensen gejaagd.

Met de wolven is Dierenrijk ook erg blij: ,,De laatste keer dat er wolvenjongen werden geboren in ons park is zes jaar geleden. Eén van de pups van toen is nu zelf moeder geworden.” Het park in Mierlo is één van de vier dierentuinen in Europa waar dit jaar wolvenpups zijn geboren.