Leonie Verberne uit Geldrop is Gouden Buur Brabant: 'Je doet gewoon wat je hoort te doen’

Leonie Verberne heeft een sociaal hart. Altijd al gehad en dat vind ze ook niks speciaals. Maar haar vriendin Dorien van Hulten (38) vindt dat wel: ,,Ze denkt altijd eerst aan anderen. Stelt anderen boven zichzelf. En dan verdien je zo'n onderscheiding". En dus reageerde Dorien op de oproep die onlangs op alle Nederlandse Nextdoor buurtapp-groepen verscheen. Het bedrijf reikt dit jaar voor de derde keer de jaarlijkse onderscheidingen uit waarmee buren in het zonnetje gezet worden die veel betekenen voor de buurt. Mensen die in aanmerking komen moeten voorgedragen worden door anderen. Eerst wordt er per provincie iemand uitgekozen. Tijdens de landelijke burendag op 28 september wordt bekendgemaakt wie de gouden buur van Nederland is geworden.

Tierelier

De uitreiking in Geldrop vond plaats in een lokaaltje in het gebouw van welzijnsinstelling LEV-groep in de wijk Braakhuizen-Zuid. De LEV-groep helpt Leonie Verberne zoveel mogelijk zolang haar stichting Hart voor Elkaar Geldrop-Mierlo nog geen eigen ruimte heeft. En zo'n ruimte is steeds harder nodig want het initiatief van Verberne en Van Hulten loopt als een tierelier. Het concept is simpel: via een website (hartvoorelkaargeldrop-mierlo.nl) en een facebookgroep kunnen mensen die iets weg te geven hebben (kleding, speelgoed, boodschappen) zich melden maar ook mensen die iets nodig hebben. Verberne en Van Hulten zijn de intermediairs tussen vraag en aanbod. Zo komen de groepen niet bij elkaar. De privacy is gewaarborgd en de vrouwen leren hun klanten persoonlijk kennen. Daardoor stuiten ze ook regelmatig op achterliggende problemen. Waar mogelijk verlenen ze bijstand in raad en daad, bijvoorbeeld als het gaat om het wegwijs maken in hulpverlenings- en regeltjesland. Inmiddels hebben de vriendinnen er zo ongeveer een fulltime vrijwilligersbaan aan en worden wekelijks zo'n 35 gezinnen geholpen.

Slappe lach

De onderscheiding (een tegeltje), de bloemen, de Nextdoor-delegatie, de pers, de taart, het is een grote verrassing voor Leonie Verberne. Als de slappe lach van de zenuwen een beetje over is kan ze wel wat vragen beantwoorden. Waar haar drive vandaan komt bijvoorbeeld: ,,Eh... misschien is het omdat ik het zelf ook niet zo breed heb. Of gewoon omdat ik opgevoed ben met de oude stempel: je doet gewoon wat je hoort te doen”. Maar wat zij doet gaat toch verder dan burenhulp? ,,Nou ja", zegt ze, ,,heel Geldrop is toch eigenlijk ‘de buurt’? Zo groot is het nou ook weer niet".