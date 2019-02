Lesje eendracht voor politici op Strabrecht College

GELDROP - Leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop bedachten de stellingen die gingen over energie en klimaat. Brabantse kandidaat-Statenleden gingen er over in debat. Maar eerst moest de zaal veel politiek geneuzel aanhoren.

Zet 8 (provinciale) politici op het podium. Geef ze 2 microfoons en laat een mede-(provinciaal) politicus het debat leiden. Doe dat ook nog eens een paar weken voor de (provinciale) verkiezingen, en je weet dat je jezelf en het publiek in de nesten werkt.

Toch was dat aanvankelijk precies wat er gebeurde bij het door de plaatselijke VVD georganiseerde energiedebat in het Geldropse Strabrecht College.

Degens

Onder leiding van scheidend VVD-Statenlid Peter Portheine (uit Riethoven) mochten de acht verkiesbare kandidaten eerst ieder 6 minuten vol praten over hoe zij het vinden dat het klimaatprobleem en het ‘van het gas af’- traject moeten worden aangepakt. Daarbij mochten ze elkaar ook onderbreken en bevragen. Gevolg: het voorstelrondje nam meer dan de helft van de totale debat-tijd in beslag. En erger nog: de degens werden wel erg vaak gekruist over kwesties, stemgedrag en standpunten van de diverse partijen in hun Provinciale Staten-verleden.

Buurthuis

Een lichtpuntje was er: het publiek kwam er gaandeweg achter dat zowel VVD als PvdA alleen nog nieuwe windmolens willen als 50 procent van het rendement ten goede komt aan de directe omgeving. Bijvoorbeeld een nieuw buurthuis of fietspaden.

Kernenergie

Na een (ingekorte) pauze was het de beurt aan de Strabrecht-leerlingen met hun prikkelende stellingen. Waarom horen we jullie niet over kernenergie, daar krijg je geen CO2-uitstoot van, luidde er een. En toen kon GroenLinks-kandidaat Michiel Philippart (uit Eindhoven, nummer 4 op de lijst) zeggen dat de 10 miljard euro die zo'n centrale kost, beter besteed kan worden aan onderzoek naar energie-opwekkers die geen afval produceren.

Dictatuur

Leerling Eva poneerde de stelling dat de democratie een sta-in-de-weg is bij het nemen van doeltreffende maatregelen tegen de CO2-uitstoot. PvdA-kandidaat Martijn de Kort (uit Vught, nummer 2 op de lijst) legde uit hoezeer democratie te verkiezen is boven een dictatuur. Omdat het doordrukken van besluiten leidt tot boze burgers die in opstand komen als ze kunnen. ,,En in een democratie moeten we het met z'n allen eens zijn. Dat duurt inderdaad lang, maar dan hebben we ook wel beleid dat staat voor decennia".

Rechte lijn

Toen hij vroeg of Eva's standpunt over democratie nu milder was, antwoordde ze dat ze natuurlijk tegen een dictatuur was en voor democratie, maar dat ze wel hoopte dat politici -zeker als het gaat over zaken als het klimaat -ophouden met te zoeken naar verschillen. ,,Jullie moeten juist zoeken naar één rechte lijn, zodat je het doel bereikt”, gaf ze mee als wijze les.

Volledig scherm Kandidaten voor een zetel in Provinciale Staten van 8 partijen gingen met elkaar in debat © Corrie de Leeuw