‘Levensgevaarlijk’ parkeerterreintje bij Hofdael in Geldrop krijgt opknapbeurt

Daarmee komt een einde aan jarenlange klachten. Volgens bewoner Henk Hermsen zijn er al vanaf 2013 klachten over het terreintje. Het is een stuk waar zo’n 15 auto’s kunnen staan. Parkeervakken zijn niet aangegeven. De verharding bestaat nu uit stukjes asfalt zand en grint. Het plaveisel kenmerkt zich door gaten, die bij regen vollopen met water.

Het ontbreken van parkeervakken leidt tot chaotisch parkeergedrag. ,,Wij vroegen ons af of we onderhand met gele hesjes de straat op moesten”, vertelt Hermsen. Op verschillende brieven van bewoners kwam volgens hem geen reactie. Hermsen schreef namens twee betrokken bewonersverenigingen. ,,Ik kreeg geen antwoord op mijn brieven en ben eigenlijk helemaal klaar met de politiek.”

Natte voeten

In 2017 schreef Jan de Beer van de bewonersvereniging Hofmeier naar burgemeester en wethouders over zijn zorgen over het stuk parkeerplaats. Volgens hem is het levensgevaarlijk voor bezoekers die niet bekend zijn met de situatie en uit moeten stappen op de parkeerplaats. Die kunnen struikelen en de volgelopen kuilen zorgen voor natte voeten. De bewoners van de flat hebben zelf parkeerplaatsen in het gebouw.

Hermsen verwoordde in een brief van 15 december van het vorige jaar namens betrokken bewoners boosheid en ongenoegen. Hij schreef over het soms uitblijven van een reactie naar aanleiding van klachten. ,,We hebben de indruk dat de in onze ogen gerechtvaardigde klachten door de gemeente blijkbaar niet belangrijk genoeg worden bevonden.”