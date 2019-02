Lezing over Noord-Korea in bieb Mierlo

Aan de hand van twee, door de Noord-Koreaanse overheid aangestelde, gidsen plus een chauffeur mocht Roth diverse delen van het land bezoeken. Vandaar dat er ook sprake is van ‘een geregisseerde werkelijkheid’ die hij zijn toehoorders in Bibliotheek Dommeldal zal voorhouden. ‘Wat is mythe en wat is realiteit? In welke mate wordt ons beeld van dit land gekleurd door onze Westerse bril?’ Die vragen staan in zijn lezing centraal.