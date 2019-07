Lezing Toon Gerbrands voor Literair Café Dommeldal afgelast

Zomerserie Gezichten van de horeca: Kees Brouwers in Geldrop telt weleens tot tien

10:00 GELDROP - ,,Een klant met meerwaarde is iemand die gewoon gezellig klant wil zijn. Er komen er ook in een café om alleen herrie te maken.’’ Kees Brouwers is al vijftien jaar uitbater van café Schonmoeder in Geldrop. Daarvoor was hij 27 jaar postbode.