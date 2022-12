Lichaam van vrouw (91) gevonden bij woningbrand in Geldrop, politie gaat uit van noodlottig ongeval

met videoGELDROP - Bij een woningbrand aan de Waleweinlaan in Geldrop is zaterdagochtend het lichaam van een 91-jarige vrouw gevonden. Het gaat om de bewoonster van het appartement. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval.

Op de zesde verdieping van een zeven etages tellend flatgebouw aan de Waleweinlaan woedde in de nacht van vrijdag op zaterdag een brand. De brandweer kreeg om 04.34 uur een melding van de woningbrand. Al snel schaalde de brandweer op naar middelbrand.

Onderzoek

Nadat de brandweer de voordeur had geforceerd, trof zij in de woonkamer de overleden bewoonster aan. Het brandje zelf stelde niet zo veel voor, aldus officier Toon van den Broek, en was snel geblust. ,,Enkel wat huisraad stond in brand. Wel was er veel rook.” De brandweer was met twee tankautospuiten en een hoogwerker uitgerukt.

De politie werd opgeroepen en doet verder onderzoek. ,,Op dit moment hebben we geen indicatie dat het om een misdrijf gaat”, laat de politie later in de ochtend weten. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval en doet verder onderzoek naar de toedracht.

Quote Het is altijd heel triest als zoiets gebeurt, en zeker op de laatste dag van het jaar.”

‘Heel triest’

Volgens Justin Joosten, officier van dienst bij de politie, was er ‘s ochtends vroeg nog niets te melden over de omstandigheden waardoor de brand was ontstaan en de vrouw overleden. ,,Het is altijd heel triest als zoiets gebeurt, en zeker op de laatste dag van het jaar.”

De woning moest eerst worden vrijgegeven. Daarna kon de politie naar binnen om onderzoek te doen. ,,We zijn nog altijd druk doende met het onderzoek, waarbij onder andere sporen worden veiliggesteld”, zo meldde de politie.

Tijdens de brand werden naastgelegen woningen ontruimd. Nadat het vuur rond 05.15 uur onder controle was, ventileerden de brandweer de naastgelegen huizen en mochten de bewoners weer terug naar hun woning.

Volledig scherm Bij een woningbrand aan de Waleweinlaan in Geldrop is zaterdagochtend het lichaam van een vrouw gevonden. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks

Volledig scherm De brandweer was met twee tankautospuiten en een hoogwerker uitgerukt. © Fotopersburo Bert Jansen/Dave Hendriks