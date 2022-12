Lichaam van vrouw (91) gevonden bij woningbrand in Geldrop

Onderzoek

Nadat de brandweer de voordeur had geforceerd, trof zij in de woonkamer de overleden bewoonster aan. Het brandje zelf stelde niet zo veel voor, aldus officier Toon van den Broek, en was snel geblust. ,,Enkel wat huisraad stond in brand. Wel was er veel rook.” De brandweer was met twee tankautospuiten en een hoogwerker uitgerukt.