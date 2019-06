Lidl-verhuizing Geldrop leidt mogelijk tot andere super-zorgen

GELDROP-MIERLO - Met de verhuizing in Geldrop van de Lidl van winkelcentrum de Coevering naar de Wielewaal wordt in Braakhuizen-Noord een probleem opgelost. Maar aan de overkant van de Mierloseweg, in Braakhuizen-Zuid, of in de Coevering komt er mogelijk een probleem bij.

In Braakhuizen-Noord hebben ze er lang genoeg op gewacht. Eindelijk komt er schot in de plannen om het leegstaande en verpauperde winkelcentrum te slopen en er een nieuwe, ruime en moderne Lidl te bouwen. De gemeente heeft ingestemd met het bouwplan. Dat komt vanaf 16 augustus 6 weken ter inzage te liggen in het gemeentehuis aan de Dwarsstraat. Wanneer de sloop start weet wethouder Marc Jeucken (CDA, economie) niet precies. Hij gaat er vanuit dat het in ieder geval nog dit jaar is.

Levensvatbaar

Maar de nieuwe Lidl-vestiging is geen op zichzelf staande ontwikkeling. De Geldropse Lidl zit nu in winkelcentrum de Coevering. Daar valt dus een van de 2 supermarkten weg. De andere is een Jumbo. In het gemeentelijk winkelbeleid is vastgesteld de Coevering 2 supers moet hebben om een levensvatbaar winkelcentrum te kunnen zijn. In datzelfde beleid is ook vastgelegd dat in Geldrop plek is voor maximaal 7 en in Mierlo voor maximaal 3 supers. Maar omdat er uiteindelijk toch een 4e super in Mierlo kwam oordeelde de gemeenteraad onlangs dat er dan ook een 8e in Geldrop mag komen. En dus mag de lege winkelruimte in de Coevering toch weer gevuld worden met een supermarkt.

Jozefplein

Ondertussen dreigt een supermarkt uit Braakhuizen-Zuid te vertrekken. De Aldi aan het Jozefplein vindt de winkelruimte te klein, de parkeerruimte onvoldoende en de bereikbaarheid slecht. Vanuit de gemeenteraad en vanuit de wijk is al meerdere keren de vurige wens geuit dat de wethouder er alles aan moet doen om Aldi zo ver te krijgen om te blijven. Niet alleen is de super van levensbelang voor de zieltogende winkelstrip waar die onderdeel van is, ook de wijk vindt de voorziening superbelangrijk.

Wethoudertje

Maar Jeucken gelooft niet in zo'n traject: ,,Ze zien me al aankomen bij Aldi. Daar hebben ze een eigen beleid. Die willen gewoon niet meer middenin een wijk zitten. En die gaan echt niet naar een wethoudertje luisteren". Jeucken vindt dat de politiek zich realistischer moet opstellen: ,,In de toekomst is in een plaats als Geldrop plek voor 1 hooguit 2 winkelcentra. Bij ons zijn dat het centrum en de Coevering.” En daar komt dan nog bij, zo erkent de wethouder, dat de gemeenteraad zelf met het besluit over een achtste super in Geldrop het vertrek van de Aldi van het Jozefplein alleen maar dichterbij brengt. Immers: verhuizing naar de Coevering is nu ook een optie.