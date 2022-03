Lijsttrekkersdebat in Nuenen: 80 nieuwe huizen op Eeneind te veel, verder weinig nieuwe geluiden

Dat is een van de uitkomsten van het debat tussen lijsttrekkers dat zaterdagmiddag in Het Klooster plaatsvond. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart gingen de aanvoerders van alle zeven deelnemende partijen met elkaar in discussie. Dat gebeurde traditiegetrouw op verzoek van lokale omroep LON.

De politiek van Nuenen staat bekend om de vele meningsverschillen, maar daar kwam zaterdagmiddag weinig van aan het licht. Er was eerder sprake van grote overeenstemming onderling. Dat kwam wellicht door de weinig prikkelende stellingen die de organisator had bedacht.

Quote Er is de afgelopen vier jaar niks gebeurd op het gebied van ouderenbe­leid. Alex Appel, VVD Nuenen

Zo is niemand tegen het snel bouwen van meer woningen in Gerwen, het verbeteren van inspraak van burgers of het behoud van een goed glasvezelnetwerk. Ook vinden alle politieke partijen de Kloostertuin een uitgelezen plek voor woningbouw.

Over details ontstond soms wel enige discussie. Zoals over de vraag: wat voor soort huizen en hoeveel passen in de Kloostertuin? GroenLinks/PvdA wil daar veel en hoog bouwen, W70 vindt dat laagbouw in het dorp hoort. Het CDA pleit voor huizen voor ouderen, waar Lijst Pijs vindt dat sociale woningbouw voor jongeren hard nodig is.

Politiek heeft bezwaren tegen Kavelaars opgepikt

Zo kabbelde het debat voort en klonken veelal de bekende opvattingen van de partijen in Nuenen. Nieuw was wel de breed gedragen afkeuring van nieuwbouwwijk Kavelaars bij Eeneind. Wijkbewoners hebben grote bezwaren tegen het plan van projectontwikkelaar Martien Knoops voor tachtig nieuwe huizen. Zij vrezen veel verkeersoverlast op de kleine straatjes die Eeneind kenmerkt. Dat geluid heeft de politiek nu opgepikt.

Zo sprak D66-aanvoerder Anneke Coolen van leefbaarheid die in het gedrang komt. W70-voorman Ralf Stultiëns noemde Eeneind ‘het afvoerputje van Nuenen’. Zijn partij is behalve tegen Kavelaars ook tegen de komst van honderden arbeidsmigranten en distributiecentra in de zuidelijkste wijk van Nuenen.

Toch nog enig venijn over seniorenbeleid

Enig venijn ontstond alsnog toen het ging over goede voorzieningen voor ouderen. Voorzitter Gonnie Lucassen van seniorenvereniging Senergiek poneerde de stelling dat ouderen ‘geen vertrouwen hebben in de politiek’. VVD-voorman Alex Appel was het daar roerig mee eens. „Er is de afgelopen vier jaar niks gebeurd.”

Dat trok W70-aanvoerder Stultiëns zich persoonlijk aan, omdat hij als wethouder gaat over senioren. „Er is juist heel véél gebeurd.” Hij kreeg ook een veeg uit de pan van partijen Combinatie, CDA en GroenLinks/PvdA, omdat hij zich te weinig zou hebben ingezet voor ouderen.

Voordat de kwestie goed uitgesproken kon worden, klonk de bel voor het volgende onderwerp: de bibliotheek moet in het Klooster een centrale functie gaan vervullen voor Nuenenaren. Daarover was het iedereen het roerend eens.