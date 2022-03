Lintje en erepenningen voor vijf vertrekkende gemeenteraadsleden in Nuenen

Vijf bijzondere sporters uit Gel­drop-Mier­lo in het zonnetje gezet tijdens Sportgala

De vijf sporters van het jaar 2021 van Geldrop-Mierlo zijn vrijdagavond bekendgemaakt tijdens het sportgala in Centrum Hofdael in Geldrop. De Geldrop-Mierlose sportverenigingen en -clubs hadden vijftien genomineerden in vijf categorieën voorgedragen die een unieke sportprestatie hebben geleverd. Publiek en vakjury hebben de uiteindelijke keuze gemaakt.

25 maart