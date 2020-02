Lintjes voor 7 Mierlose brandweermannen die al ruim 20 jaar paraat staan

MIERLO - Zeven vrijwilligers van de brandweerpost in Mierlo zijn maandagavond benoemd tot Lid in de Oranje-Nassau. Mike van de Kimmenade, Rik van de Kimmenade, Jan-Pieter Louwers, Arjan van Meurs, Pieter Smeets, Cees Toemen en Frank Verhoeven zijn onderscheiden omdat ze zich al meer dan 20 jaar inzetten voor de Mierlose gemeenschap.

De versierselen die bij de koninklijke onderscheidingen horen werden maandagavond uitgereikt door burgemeester Jos van Bree tijdens de jaarvergadering in de brandweerpost in Mierlo.

Mike van de Kimmenade is sinds 1992 vrijwilliger bij de brandweerpost in het dorp. Hij is nu hoofdbrandwacht. Van de Kimmenade is ook al vele jaren actief bij het bouwen van de brandweercarnavalswagen.

Rik van de Kimmenade is in 1995 als jeugdbrandweerlid toegetreden tot wat toen nog het gemeentelijke brandweerkorps Mierlo was. Binnen de post Geldrop en Mierlo vervult hij de functie van onderhoudsmedewerker. In Mierlo is hij bevelvoerder. Als bestuurslid van de personeelsvereniging is hij betrokken bij vele activiteiten.

Jan-Pieter Louwers is in 1995 bij de jeugdbrandweer gekomen. Sinds 1998 is hij in actieve dienst van de post Mierlo. Eerst als manschap, daarna als pompbediende, nu in de rang van hoofdbrandwacht. Hij is ook al jarenlang jeugdleider. Binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is hij actief als instructeur voor aankomend pompbediendes.

Jeugdleden klaargestoomd

Arjan van Meurs is in dienst sinds 1988. Momenteel is hij bevelvoerder. Samen met zijn collega’s heeft hij aan vele brandweerwedstrijden deelgenomen. Hiermee is hij met zijn team in 2004 landskampioen in de koningsklasse geworden. Van Meurs is al 32 jaar actief binnen de jeugdbrandweer waar hij eindverantwoordelijk is voor de complete jeugdafdeling. In al die jaren heeft hij veel jeugdleden klaargestoomd voor actieve dienst bij Mierlose brandweer.

Pieter Smeets is al 35 jaar brandweerman. Hij is opgeklommen van manschap tot bevelvoerder, zowel binnen de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als Limburg-Noord. Binnen de post Mierlo is hij actief als leerwerkplekbegeleider en deelt hij enthousiast zijn kennis met nieuwe mensen.

Chauffeur van de carnavalswagen

Cees Toemen is in 1988 in dienst gekomen van de post Mierlo. Hij heeft zich ontwikkeld van manschap tot bevelvoerder. Namens het korps is hij actief vertegenwoordiger binnen de ondernemingsraad. Ook is hij al jaren lid van het bouwteam en chauffeur van de carnavalswagen. Veel brandweerchauffeurs zijn door hem opgeleid.