Lintjesregen: is leeftijd té privacygevoelig? Geldrop-Mierlo vindt van wel

GELDROP-MIERLO - Vrijdag regent het weer lintjes. Gemeenten maken van alles bekend over de gedecoreerden. Maar hoe zit dat nu de 'nieuwe' privacywet in werking is getreden? De gemeente Geldrop-Mierlo besloot om geen leeftijden meer vrij te geven.

Bijzondere hobby's, zieke familieleden, doopnamen, een leven in dienst van de scouting of van de kerk. Het zijn voorbeelden van privé-informatie die Geldrop-Mierlo - net als alle andere gemeenten - blijft verstrekken over inwoners die vandaag bij koninklijk besluit een onderscheiding krijgen. Van alles mogen we over ze weten, alleen de leeftijd niet. Te privacy-gevoelig, vindt de gemeente.

Met een nieuwe wet zijn sinds vorig jaar mei de privacyrechten aangescherpt. Iedere gemeente heeft nu een 'functionaris gegevensbescherming' die in de gaten houdt of de wet wordt nageleefd. In Geldrop-Mierlo was de nieuwe wet aanleiding om de gang van zaken rond het jaarlijkse lintjesspektakel tegen het licht te houden. Want: ,,Bij de verwerking van persoonsgegevens moet het doel van de verwerking in het oog worden gehouden en dat doel moet in verhouding staan tot de inbreuk op de privacy van betrokkene. Kan het met minder persoonsgegevens, dan geven we daar in de regel de voorkeur aan", aldus de functionaris.

Doorgeschoten

En dus koos Geldrop-Mierlo - als enige gemeente in Zuidoost-Brabant - ervoor om de leeftijden van gedecoreerden niet prijs te geven. ,,De leeftijd heeft niks te maken met de reden waarom een lintje wordt uitgereikt en wordt daarom ook niet door ons vermeld", zegt de gemeente-woordvoerder. De gemeente voelt zich gesteund door de Staatscourant. In de officiële publicatie over de onderscheidingen, vermeldt die ook geen leeftijden of geboortedata.

Gerrit-Jan Zwenne, advocaat privacy- en gegevensbeschermingsrecht en tevens hoogleraar aan de Universiteit Leiden, reageert sceptisch: ,,Je kunt je afvragen of de gemeente hier niet wat doorgeschoten is." Toch heeft Zwenne ook begrip. ,,Leeftijd is niet nodig om uit te leggen waarom iemand in aanmerking komt voor een lintje. En leeftijd is wel iets wat sommige mensen liever voor zich houden."

Een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens wil geen uitspraak doen over wat wel en niet openbaar gemaakt kan worden rond de lintjesregen. ,,Gemeenten zijn prima in staat om die afweging zelf te maken. Wel applaus en hulde voor de gemeente Geldrop-Mierlo omdat ze hierin zo scherp en netjes zijn. Het zou goed kunnen dat het doorgeven van de leeftijd inderdaad privacygevoelig is."