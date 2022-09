Lolbroeken op het podium van de Weeffabriek, bij eerste Brabant Open Mic in Geldrop

Regen probeert Sterren­slag te verstoren, maar Zesgehuch­ten laat de feeststem­ming niet bederven

GELDROP - De regen deed zondag echt alle moeite om Sterrenslag in de Geldropse wijk Zesgehuchten in het water te laten vallen. Dat lukte niet. De teams, toch al nat, stortten zich vol overgave in het modderbad. Het publiek trok zich tijdens de zwaardere buien terug in de grote tent waar het traditionele feest van Zesgehuchten onverstoorbaar werd voortgezet.

18 september