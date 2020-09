Luchen in Mierlo baant weg voor vrolijke fladderaars

,,Burgers in beweging krijgen om je woonplek nog mooier te maken, dát is Buurkracht", vertelt Tonny Scheepers (55) uit Geldrop, die bewoners van de Mierlose nieuwbouwwijk Luchen aanspoort vlinderkastjes te maken en te plaatsen. Zijn vriendin woont in Luchen: ,,Een groot deel van mijn leven speelt zich dus af in deze mooie, nieuwe wijk in Mierlo, die nog volop in ontwikkeling is.”

Idealisme

Een mooie, jonge, groene wijk, waar nog veel meer kan. ,,Er zijn eetbare plantsoenen, die bieden mogelijkheden tot meer biodiversiteit, denk aan vlinders en bijenvolkjes. Maar in mij zit toch een stuk idealisme om de wereld samen nóg mooier, beter, groener, veiliger of gezelliger te maken.” Daarom sloot hij zich drie jaar geleden ook na een informatieavond aan bij Buurtkracht, het platform voor energiebesparing en burgerdeelname dat is opgericht door Enexis Groep.

Een manier om de buurt wat groener en fijner te maken is door er vlinderkastjes op te hangen. ,,Tijdens Burendag 2020 willen we samen met bewoners vlinderkastjes in elkaar knutselen en ophangen in elke vlinderstraat. Leuk én leerzaam om te doen. We kunnen de vlinders een handje helpen en zorgen voor voldoende schuilplekken, zodat ze graag in de wijk komen. Extra leuk is dat veel straten in Luchen zijn vernoemd naar vlinders!"

Tweede leven



Het voorbereidende werk wordt bij basisschool 't Schrijverke en op dorpswerkplaats 't Saam in Mierlo gedaan. Samen met beheerder Hans Lelifeld en medeorganisator Sonja Cremers is Scheepers dagelijks in de weer om bouwpakketten in elkaar te zetten. ,,Hierbij gebruiken we een tekening van IVN-educatie. De vlinderkastjes worden gemaakt van materialen die een tweede leven krijgen, dus hartstikke duurzaam. We gebruiken bijvoorbeeld oude schuttingplanken en restmateriaal."

Een tiental gezinnen hebben zich inmiddels opgegeven om te komen knutselen. ,,Hoe meer mensen, hoe leuker. De bedoeling is om met z'n allen zo'n dertig kastjes te maken. Dat is twee per straat, er zijn dertien vlinderstraten. De overige vier schenken we aan 't Schrijverke.”

Scheepers hoopt ook dat als de vlinderkastjes eenmaal geplaatst zijn, er nog een vervolg aan het initiatief wordt gegeven in de vorm van een vlinderwandelroute. ,,Iedereen wordt toch blij van die vrolijke fladderaars in de straat?"