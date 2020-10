Lucht in sporthal van Nuenen is weer goed, toch wil school extra metingen

Verdachten van dronken kloppartij na ongeluk op Stratum­seind hebben ‘helemaal niks gedaan’

1 oktober DEN BOSCH - De officier van justitie kan er niet bij. Een Limburgs echtpaar en een zwager zijn flink te pakken genomen door ‘een groep Marokkanen’ na een botsing bij het Stratumseind, zeggen ze in de rechtbank. Maar destijds, maart 2018, wilden ze absoluut niets tegen de politie zeggen. Vreemd. Of zou het toch zo zijn dat juist het drietal vreselijk in de fout ging, dronken begon te vechten, een auto vernielde en er vandoor ging?