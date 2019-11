Ludieke actie op ‘t Schrijverke in Mierlo

Recycling­be­drijf Jansen mag chauffeurs niet op industrie­ter­rein in Nuenen laten overnach­ten

5 november NUENEN - Buitenlandse chauffeurs van het Sonse recyclingbedrijf A. Jansen mogen niet overnachten in een bedrijfswoning en kantoorruimte op industrieterrein Eeneind II in Nuenen. De gemeente wil niet meewerken aan toestemming en een bezwaar tegen een dreigende dwangsom is afgewezen.