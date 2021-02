‘Lullen als Brugman’ voorkwam rel-avond in Geldrop

GELDROP - Ruim honderd jongeren uit onder meer Geldrop, Eindhoven, Nuenen en Heeze wilden vorige week maandagavond gaan rellen in het centrum van Geldrop. Door alert optreden van jongerenwerk en politie werd dat voorkomen. ,,Eigenlijk is dit een noodkreet van een verloren generatie”, zegt LEV Groep- jongerenwerker Vic van Dijck

Er was sprake van grote hectiek die maandag. Bij jongerenwerkers Hassan Yahiaoui en Vic van Dijck kwamen in de loop van de middag ‘signalen’ binnen dat jongeren van plan waren om te gaan relschoppen in het centrum van Geldrop uit protest tegen de invoering van de avondklok. Nee, hoe en waar die signalen werden opgepikt, houdt Vic van Dijck liever in het midden. Maar feit is dat er vrij snel bevestiging was dat dit serieus was en dat het veel minderjarigen betrof. Jongeren die elkaar kennen van school, uit de buurt en van appgroepen op onder meer Telegram.

Na overleg troffen alle betrokken partijen hun maatregelen. De politie zorgde voor extra agenten op straat, de burgemeester stond standby, via centrummanagement werd winkeliers geadviseerd om -voor zover dat nog niet gebeurd was- vlaggen en bloembakken naar binnen te halen en de gebeurtenissen thuis af te wachten en de jongerenwerkers zochten ‘hun’ jongeren op. Letterlijk: via de telefoon of gewoon in gesprek tegenover elkaar.

Quote We hebben ook meteen het jongeren­cen­trum geopend. Kom daar maar naartoe als je wat kwijt wil, zeiden we Vic van Dijck, jongerenwerker Geldrop-Mierlo

Vic van Dijck: ,,We hebben ook meteen het jongerencentrum geopend. Kom daar maar naartoe als je wat kwijt wil, zeiden we”. Hij citeert collega Hassan aan de telefoon met een van de jongens: ,,Jongen, als je iets kwijt wil, dan zeg het maar tegen mij, dat kan je beter doen dan dat je het straks aan de politie moet uitleggen".

Lullen als Brugman dus eigenlijk. Maar het hielp. De meeste jongeren zagen af van hun plannen. Uiteindelijk hield de politie twaalf jongens (14-26 jaar) aan in het centrum, voordat ze iets uithaalden. En in de wijk de Coevering is er in het donker nog een tijdje sprake geweest van een kat en muis-spel van politie met een groepje van zo'n 25 jongeren. Totdat de jongeren afhaakten en naar huis vertrokken.

Koffiedik kijken

Inmiddels zijn we een week verder. Het is rustig gebleven in Geldrop. De 12 aangehouden jongeren hebben allemaal de politie op huisbezoek gehad. Ook kregen ze een waarschuwende brief van burgemeester Jos van Bree. Centrummanager René Veldhuizen prijst het goede werk van de jongerenwerkers en de politie. Bij het jongerenwerk zelf zijn ze best trots op de rol die ze konden nemen. Maar of het ook rustig blijft? Vic van Dijck noemt het koffiedik kijken. Veel hangt af van het verloop van de coronacrisis en -maatregelen.

Quote Er is geen stip op de horizon en daardoor missen ze houvast Vic van Dijck

Hij wil nog wel iets kwijt. Namelijk dat het relschoppen, vernielen van andermans eigendommen en aanvallen van handhavers natuurlijk altijd falikant fout is, maar dat enig begrip toch op z'n plaats is: ,,Deze jongeren voelen zich een verloren generatie. Een generatie die door allerlei restricties niet jong mag zijn. Juist in de puberfase waarin er door al die hormonen toch al sprake is van onbalans kunnen ze amper fysiek contact hebben. Dat doet wat met het puberbrein hoor. Daardoor kunnen jongeren nog verder uit balans raken en depressief worden. Er is geen stip op de horizon en daardoor missen ze houvast. Dat voedt wantrouwen en frustratie. En die frustratie dreigt om te slaan naar onbegrip. Op dat punt zitten we nu. Zo'n avondklok is dan de druppel".

Vragen hoe het écht met ze gaat

Voor de Geldropse jongerenwerker is de les van deze periode duidelijk: ,,Mijn persoonlijke mening: misschien is de sociaal-emotionele zorg voor jongeren nu wel belangrijker dan dat ze weer naar school kunnen om te leren. Zorg er vooral voor dat ze elkaar kunnen ontmoeten op school en dat daar ook mensen zijn die ze in de ogen kijken en vragen hoe het nou écht met ze gaat.”