Lunchcafé Geldrop: ‘Samen lunchen kan een begin zijn’

GELDROP - Om een saaie zondag te doorbreken houdt Lunchcafé Braakhuizen Noord in Geldrop eens in de maand een lunch.

‘De zondagen kunnen best saai zijn als de kinderen zijn uitgevlogen”, vindt Mien van Hout (77), een van de organisatoren van Lunchcafé Braakhuizen Noord. ,,Soms verdoe je de zondag met wachten op de kinderen, die even koffie komen drinken en dan weer verder gaan met hun leven.”

Heel normaal, vindt ze, maar er blijft tijd genoeg over om het gezellig te hebben met anderen. Samen met Alda van Dooren (72) organiseert ze iedere tweede zondag van de maand een uitgebreide lunch in Jo de Bruinehof in Geldrop. De dames hebben er plezier in. ,,Ik kook graag”, vertelt Van Hout. Van Dooren doet de boodschappen en Ria van den Broek springt bij als het nodig is. De tafels worden gezellig gedekt met zelf geborduurde placemats en de lunch bestaat uit drie gangen; soep, een warm gerecht bij het brood en een toetje. De dames zijn de hele zaterdag zoet met de voorbereidingen. ,,We organiseren de lunch nu bijna 2 jaar”, vertelt Van Dooren. ,,Het wordt steeds drukker.”

Leuk leven

Afgelopen zondag waren er 24 vrouwen en mannen in de leeftijd 55 tot tot 90-plus, zowel alleenstaande mensen als echtparen. Riek Coppens en Gré Thissen zijn allebei de 90 gepasseerd en zaten naast elkaar tijdens de lunch. ,,Ik vind het leven nog steeds leuk”, zegt Thissen. Ze is een van de oprichters van Volksuniversiteit Geldrop waar ze voorzitter van is geweest. Tegenwoordig doet ze vrijwilligerswerk bij het cliëntenplatform minima Geldrop-Mierlo. ,,Ik wil me graag betrokken voelen bij de gemeenschap.” Coppens is iets minder goed ter been, maar leest, breit en haakt.

Toos van der Steen (79) is Teletekst-toetsenbordenbewerkster geweest bij de Oost Brabant Krant. ,,Toen ging het drukken nog heel anders dan nu. De regels werden in lood gegoten.” Nu past ze op honden van mensen die op vakantie zijn. ,,Ik wil me graag nuttig maken.” Zo heeft ieder zijn eigen verleden, wat hen bindt is dat ze te maken hebben met het verlies van vrienden, echtgenoten of kinderen. ,,Dat brengt de leeftijd nou eenmaal met zich mee”, vindt Coppens. Het is de kunst om door te gaan, daar zijn ze het allemaal over eens. ,,Zo snel mogelijk iets ondernemen”, vindt Van Hout. ,,Een gezamenlijke lunch kan een goed begin zijn.”

Tijdens en na de lunch worden er heel hip via de smartphone Youtubefilmpjes en muziek uitgewisseld. ,,Als mensen na de lunch willen blijven, houden we een quiz of halen de sjoelbak tevoorschijn”, zegt Van Dooren. Behalve dat mensen elkaar leren kennen, worden er ook kleine diensten aangeboden en mogelijkheden uitgewisseld voor meer gezellige bijeenkomsten, zoals een handwerkclub en hobbybijeenkomst.