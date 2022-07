Lunet-cliënten krijgen eigen appartementje in Geldropse nieuwbouw: ,,Nu kan ik mijn bank zo vaak verplaatsen als ik wil.”

John Plantaz (wordt dit jaar 35) is een van hen. En hij wil best vertellen over zijn nieuwe woonplek. Ook al is het dan nog wel wennen en slaapt hij nog niet zo goed. En ook al is het verder lopen naar het centrum en kan hij zonder begeleiding (hij is slechtziend) de weg daar naartoe nog niet vinden. Maar als hij gefeliciteerd wordt met zijn nieuwe appartement moet hij toch glimlachen. ,,Ik kan nou zelf bedenken waar ik alles neerzet. Misschien ga ik mijn bank nog wel verplaatsen", illustreert hij zijn nieuwe zelfstandigheid.