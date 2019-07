'Magere' oogst bij afvangen van stervende vissen in Nuenen

Onder toeziend oog van de anonieme Nuenenaar die zich het lot van de ten dode opgeschreven vissen aantrok, en van Björn Schutz, directeur Sportvisserij Zuidwest Nederland stapten maandag vrijwilligers de vijver in het Park in. Doel: het afvangen van zoveel mogelijk vis uit het zuurstof- en voedselarme water om ze elders uit te zetten. Niet de Koikarpers. Schutz: ,,We hebben te maken met een Visplan. Daarin staat welke vis in welke vijver mag. Koikarpers zijn exoten die niet overal in mogen. Er gelden strenge regels. Daarom duurt het lang om alles rond te krijgen.”



Ook locoburgemeester Ralf Stultiëns nam polshoogte. Hij gaf zaterdag groen licht voor de reddingsactie. ,,Ik werd laat gebeld om toestemming te geven. Er is water weggepompt waardoor de fonteinen vrij kwamen. Deze zijn hoger gedraaid waardoor meer zuurstof in het water werd gebracht. En nu is er de reddingsactie.”



Schutz: ,,De voorbije hitte en de overvloedige regenval zijn 90 vissen fataal geworden. De situatie is niet uniek maar als die zich voordoet in een drukbezocht park ontstaat er commotie. Je hebt met levende wezens te maken." Schutz nam naar aanleiding van eerdere berichten in het ED zelf contact op met de gemeente om oplossingen aan te bieden.