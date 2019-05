Man (69) uit Nuenen maakte illegaal winst met de opslag van asfalt en moet 375.000 euro aan staat betalen

PvdA en D66 willen meer inspraak burgers Gel­drop-Mier­lo

12:30 GELDROP-MIERLO - Op aandringen van de PvdA en D66 discussieerde de raad in Geldrop-Mierlo over hoe de burger beter te betrekken bij gemeentezaken. ‘De inwoner moet centraal staan. We moeten niet over, maar met mensen praten.’