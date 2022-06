Man (76) op A67 blijkt niet aangereden door vrachtwagen maar is na autopech onwel geworden

Busje in lichter­laaie op parkeer­plaats in Geldrop, brand mogelijk aangesto­ken

GELDROP - Een busje stond in de nacht van dinsdag op woensdag in lichterlaaie op een parkeerterrein aan de Nansenstraat in Geldrop. Vermoedelijk werd de brand aangestoken. Meerdere auto’s raakten bij de brand beschadigd.

