Man die hond George in Nuenen doodschoot, moet schade vergoeden en krijgt voorwaardelijke taakstraf

Gaan varkens ooit nog poepen op de wc? Innovatief project in Venhorst hangt aan zijden draadje

BOEKEL - Staartenbijten komt niet meer voor. Er is enige vooruitgang met toiletbezoek door de beesten. De verkoop van het vlees is geen probleem. Toch komt er mogelijk een voortijdig einde aan het innovatieve project Het Familievarken in Venhorst.

11:30