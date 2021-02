Man met elektrische fiets belandt in water Geldrop

Wie deed er verkeers­exa­men in 1961 en waar is deze foto gemaakt?

20 februari EINDHOVEN - Trotse leerlingen met hun verkeersexamen in 1961. Gaat het hier om het verkeersexamen op de fiets en van welke school zijn dit de leerlingen? Ook voor leuke anekdotes over uw eigen verkeersexamen mag u reageren op deze foto. Kijk ook op ed.nl/oudedoos of onder dit artikel voor meer foto’s.