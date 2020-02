Man mishandeld met ploertendoder in Nuenen, auto in brand gestoken

Wie het slachtoffer is, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat er ruzie ontstond nadat iemand aanbelde bij het huis aan de Vorstendijk. Het slachtoffer werd zwaar toegetakeld, onder meer met een ploertendoder. Dat is een flexibele stok waarmee harde klappen kunnen worden uitgedeeld.

Bij aankomst vonden de hulpdiensten veel bloed in het huis. Het slachtoffer had zwaar hoofdletsel opgelopen.

Later in de nacht was het opnieuw raak. De auto van de bewoners brandde volledig uit en de brandweer vermoedt dat het vuur is aangestoken. Het duurde zo'n halfuur voor de brandweer het vuur gedoofd had, omdat de benzinetank openscheurde. De brandstof voedde de vlammen langdurig.