Man op ezel bij Kasteel Geldrop is geïdentificeerd

In het Geldropse kasteel werden onlangs onbekende kiekjes uit het album van de adellijke familie Van Tuyll van Serooskerke besproken. Daarbij was ook een foto van een nette meneer met hoed die op een ezeltje zit. De meneer werd niet herkend door aanwezigen. Inmiddels heeft zich iemand gemeld bij het Kasteel die het wel weet: Het gaat om Duco van Hardenbroek (Sr.) van Houthandel van Hardenbroek en Langenhuijsen zagerij en schaverij. De voormalige chauffeur van de familie herkende Van Hardenbroek op de foto in de krant.

Bart Klomp, beheerder van het kasteel, is blij met de vondst. Hij was twee jaar geleden mede-auteur van een boek over 400 jaar kasteel Geldrop. In die tijd kon bij beschikken over de foto’s uit de familiefoto-albums van de familie Van Tuyll van Serooskerken. De laatste adellijke familie die (tot 1972) het kasteel Geldrop bewoonde. Een paar foto’s kwamen destijds in het boek terecht. Andere onbekende foto's werden afgelopen week besproken met een select gezelschap omwonenden of andere belangstellenden.