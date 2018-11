Man rijdt met ongeldig rijbewijs door Geldrop met kruisboog en messen in de auto

Sinti Nuenen zoeken het hogerop en dienen klacht in bij minister

26 november NUENEN - Sinti in Nuenen dienen bij minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een officiële klacht in wegens het gebrek aan standplaatsen in de gemeente. ,,Er rest ons geen andere mogelijkheid’’, schrijft de huurderscommissie van de woonwagenbewoners in een brief aan gemeenteraadsleden over hun wanhoop.