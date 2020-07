Man staat met messen in hand op straat, politie lost waarschuwingsschot bij arrestatie

Toen we de krant haalden... Hoe Nuenen in 1973 landelijk nieuws werd door enorme hasjvondst

25 juli NUENEN - ‘Twintig kilo hasj in Nuenen gevonden’ is de kop in het ED op woensdag 31 oktober 1973. Voor mij, kind op de basisschool, een enorm spannende gebeurtenis. Maar hoe zat het eigenlijk?