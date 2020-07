Man zit met onderarm vast in nieuwe ondergrondse container in Gerwen

Nuenense wijkraad Eeneind legt taken voorlopig neer wegens intimida­tie en valse beschuldi­gin­gen

20:33 NUENEN - Wijkraad Eeneind in Nuenen heeft maandag haar taken opgeschort. Aanleiding is een hoogoplopende discussie die in de wijk is ontstaan over de toekomst van een bouwkavel die de jeugd nu nog gebruikt als trapveldje.