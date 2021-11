Manifestatie Vrije Volkshuisvesting geeft een gezicht aan woningzoekenden in Nuenen

Besmettin­gen nemen landelijk toe, maar in ziekenhui­zen Zuid­oost-Bra­bant blijft het rustig: 'Beeld is stabiel’

EINDHOVEN/HELMOND - Hoewel het aantal besmettingen én ziekenhuisopnames landelijk fors toeneemt, is het in de ziekenhuizen in Zuidoost-Brabant nog relatief rustig als het om coronapatiënten gaat. In totaal liggen er nu 8 patiënten op de intensive care.

28 oktober